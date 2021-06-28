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İskele'de feci kaza

28 Haziran 2021 Pazartesi 21:23
İskele'de feci kaza
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İSKELE'DE FECİ KAZA ALLAH KORUDU

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Ergün YAHAT

Trafik Kazası 28.06.2021 tarihinde saat 18.55 sıralarında İskele'de Sezer Resort Sitesi kavşağında Baran ERDOĞAN(E-23) yönetimindeki PV 683 plakalı araç ile Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada muhtemelen Sezer Resort Kavşağindan anayola çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkıp toprak alan içerisinde bulunan tabelaya çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi halen Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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