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İskele'de denize girerek Noel'i kutladılar

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve lojistik desteğiyle gelenekselleşen Noel Etkinliği, bu yıl da yabancı dostlarımızı bir araya getirdi.

27 Aralık 2022 Salı 11:33
İskele'de denize girerek Noel'i kutladılar

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve lojistik desteğiyle gelenekselleşen Noel Etkinliği, bu yıl da yabancı dostlarımızı bir araya getirdi. İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklu kişiler tarafından geleneksel olarak düzenlenen Noel Etkinliğinden elde edilen gelir bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne adandı.  Kanser Hastalığına dikkat çekilen etkinlikte soğuğa aldırış etmeyen onlarca kişi, denize girerek hem Noel’i kutladılar hem de KHYD’ye destek oldular.

24 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen; Noel şarkıları eşliğinde sıcak içecekler ile Noel pastasının ikram edilen ve katılımın 50 Lira olduğu etkinlikte, açık artırma usulüyle 550 TL’ye satışı yapılan pastadan elde edilen gelirle birlikte toplam 6 bin 310 TL, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teslim edildi.

YABANCI DOSTLARIMIZ NOEL ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Dili, dini, rengi ve mezhebi ne olursa olsun, İskele’de yaşayan yabancı dostlarımız, 24 Aralık Cumartesi günü yine anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Noel Etkinliğinde hem doyasıya eğlendiler hem de Kanser Hastalarına yardım etmek ve kanser hastalığına dikkat çekmek için, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denize girdiler. 7’den 70’e çok sayıda yabancı dostlarımızın katıldığı etkinliğin sonunda elde edilen 6 bin 310 TL Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam’a teslim edildi. Etkinliğe Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de katıldı.

YABANCI DOSTLARIMIZA GOLİFA İKRAM ETTİK

Öte yandan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge gönüllüleri de etkinlikte Kıbrıs Kültürünün bir parçası olan Golifa’yı etkinlik alanında yaparak, etkinliğe katılan yabancı dostlarımıza ikram ettiler. İskele’de yaşayan yabancılar, Noel etkinliğiyle, deyim yerindeyse bir kez daha yüreklere dokundular. İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği, geleneksel hale getirilen ve İskele Belediyesi Halk Plajı Babutsa Büfe önünde gerçekleşen Noel Kutlaması’nda İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile Zabıta Birimi de hazırda bulundu.

Etkinliğin sonunda ise katkı koyanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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