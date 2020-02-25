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İskele'de darp edilen icra memuru için KTAMS'tan açıklama

İskele’de kaza mahkemesi görevlisinin darp edilmesini kınadı

İskele'de darp edilen icra memuru için KTAMS'tan açıklama

İskele’de kaza mahkemesi görevlisinin darp edilmesini kınadı

25 Şubat 2020 Salı 14:08
İskele'de darp edilen icra memuru için KTAMS'tan açıklama
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Geçen günlerde İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli tebliğ ve icra memuru KTAMS üyesi İskele’de görevi başında darp edildi. KTAMS, şiddeti kınamak, tebliğ ve icra memurlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek üzere bugün 10.30’da İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

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Güven Bengihan konuşmasında, bugün burada bulunmamızın nedeni  İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli tebliğ ve icra memuru olan bir arkadaşımızın darp edilmesi ve hakarete uğramasından dolayı toplanmış bulunmaktayız. Bu olay İskele Kaza Mahkemesi’nde bir ilk değildir ikinci kez şiddet olayı yaşanmaktadır. Sendikamız çalışanının yalnız olmadığını ve türlü şiddete karşı olduğumuz için burada bulunuyoruz. Hatırlatmak isteriz ki tebriğ ve icra memurluğu yapan çalışanlarımız mahkemelerin kendisine görev, yetki ve sorumluluğu gereği bir fiil görevini yerine getirmek için görevlere gidiyor ve yapıyorlardır. Bu görevleri yaparken de malesef tek başlarına gidiyorlar ve tek başlarına görevlerini yapıyorlardır. Bu göstermiştir ki görevin zorluk ve risklik görevinin artığını görmekteyiz. Ülkemizde artan şiddet olayları gerek sosyal yaşantımızda gerek kamusal alanlarda da her geçen gün artmaktadır. Devletin memurun görevini yaparken darp edilmesi küfürlere maruz kalması asla kabul edilebilir bir durum değildir. yasal mevzuatında bu tip şiddet olaylarının uygulayanların en sert şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Yapılan bu olayların bir daha tekrarlanmaması adına devletin ciddi önlemler alması gerekir. Tebliğ ve icra memurlarının göreve giderken tek başlarına gitmemesi gerekmektedir. bu tip olaylarla da tekrar karşılaşabilirler, tekrar yaşanmaması için iki kişi göreve çıkmaları gerekir. Devletin kendi ağırlığını yetkisini koyup önlem alması lazımdır. Bu olayı gerçekleştirenlerinde en sert cezayı almaları gerekir ki örnek teşkil etsin.  Bizim amacımız halımızın hakettiği kamusal hizmetleri en iyi şekilde kaliteli alabilmesidir. Kamu çalışanlarının da işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri adına eksiklikleri giderilmelidir. Tebiğ ve icra memurluğu ile ilgili münhal çıkılmasına rağmen sınavların yapılış tarihleri ertelenmiştir. Ne zamanda yapılacağı da belli değildir. personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Tebiğ ve icra memurluğu eksikliği hat safadadır. Memurun hakkettiği değeri görmesi gerekir, ikili personel olduğunda görevi yapanların daha güvenli olacağının düşüncesindeyiz  bu olayın takipçisi olacağımızı da sendikamız olarak söylemek isterim. bu olayı gerçekleştirenlerinde en sert cezayı almaları gerekmektedir dedi.

Mağusa Barosu Başkanı Mine Vehit de olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak darp ve hakarete uğrayan kadına ve sendikaya dayanışma belirtti. Vehit, Tebliği ve icra memuruna şiddet uygulanması ve hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. (MHA)

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