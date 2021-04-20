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İskele'de 23 Nisan coşkusu yaşanacak

İskele Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlere taşıyacak.

20 Nisan 2021 Salı 15:50
İskele'de 23 Nisan coşkusu yaşanacak
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İskele Belediyesi Tiyatrosu’nun pandemiden önce çocuklar için hazırladığı ancak Covid-19 salgını nedeniyle perde diyemediği ‘Kel Oğlum, Keleş Oğlum’ isimli tiyatro oyunu için evlerde sahne kuracak. Çevre kirliliğine dikkat çekilecek söz konusu tiyatro oyunu ücretsiz olarak, oyunun sahneleneceği gün olan 23 Nisan’da oyundan 1 saat önceden paylaşılacak link üzerinden, Youtube ve İskele Belediyesi’nin resmi facebook adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek. İskele Belediyesi’nin 23 Nisan özel programı ise gün boyu sürecek.

KEL OĞLUM KELEŞ OĞLUM İSİMLİ ÇOCUK OYUNU, ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK

Geçtiğimiz yıl, çocuklara evlerde bir dizi etkinlik yapma fırsatı sunan İskele Belediyesi bu yıl da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılında, coşkuyu evlere taşıyor. Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu, çocuklara özellikle çevre bilincini aşılamak için hazırladığı ‘Kel Oğlum Keleş Oğlum’ isimli 15 dakikalık oyunuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar ve aileleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Provalarının son güne kadar süreceği oyun 23 Nisan Perşembe günü saat 18.00’da İskele AKM’de sahneye konacak ancak oyun Youtube ve İskele Belediyesi’nin facebook adresinden canlı olarak yayınlanacak. Oyunun başlayacağı 18.00’dan 1 saat önce ise Youtube üzerinden verilecek yayının linki İskele Belediyesi’nin facebook sayfasından takipçilerle paylaşılacak.

SADIKOĞLU: “TEMENNİMİZ, EN KISA ZAMANDA ÇOCUKLARLA AYNI SALONDA BİR ARAYA GELEBİLMEK”

Covid-19 salgınının ülkede görülmesinden bu yana özellikle çocuklarla bir araya gelinmesini sağlayan özel günlerin, tedbirler çerçevesinde yapılamadığına dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, salgının son bulmasını ve çocuklarla tekrar aynı salonlarda bir araya gelmeyi temenni ettiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl 100. Yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İskele Belediyesi olarak bir dizi etkinlikler yaptıklarını, bu etkinliklere ise çocukların evlerden katılımını sağladıklarını hatırlattı. Bu yıl da, 101. Yılda da yine çocukların evlerinde olmasını sağlayacak bir program hazırladıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, gün içinde yapılacak bir dizi etkinliğin yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı Kel Oğlum Keleş Oğlum isimli çocuk oyununun canlı yayınlanacağını etkinliklerin finalini ise 19.20’de İskele ve köylerinde eş zamanlı okunacak İstiklal Marşı ile yapılacağını belirtti. Başkan Sadıkoğlu, oyunun özellikle özel sektörde çalışan anne-babalar da düşünülerek akşam saat 18.00 itibari ile canlı olarak evlerden izlenebileceğini de sözlerine ekledi.

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KEL OĞLUM KELEŞ OĞLUM” ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu, Fevzi Günenç’in kaleme aldığı ‘Kel Oğlum, Keleş Oğlum’ isimli çocuk oyunu bu kez çevre kirliliğine dikkat çekecek. Yalçın Arıcı, İrem Yılmaz, Arda İlteriş, Ebru Kırmızı ve Bilal Dericioğlu’nun aynı sahneyi pandemi kuralları çerçevesinde paylaşacağı çocuk oyununda, küçük yaştaki çocuklara, çevre kirliliğinin doğadaki tüm canlılara ve insanlara verdiği zararın yanı sıra naylon poşet kullanımının da zararları anlatılıyor.

23 NİSAN ETKİNLİĞİ GÜN BOYU SÜRECEK

İskele Belediyesi, 23 Nisan etkinliğini gün boyu sürdürecek. İskele’de tören saat 10.00’da başlayacak. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek törende Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler konulacak, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. İskele Belediyesi de saat 11’den itibaren İskele ve köylerinde, 23 Nisan şarkılarının yer aldığı müzik dinletisi yapacak.

Birbirinden güzel şarkılar 23 Nisan’a özel olarak seçilirken, çocukların da bu şarkılara evlerinden ortak olması sağlanacak.

Çocuk şarkılarının dinletisi İskele Belediyesi’ne bağlı 17 köyünde saat 11.00’da İskele’de ise saat 11.30’da başlayacak ve yaklaşık yarım saat sürecek.

Öte yandan KKTC, Türkiye ve birçok ülke vatandaşı çocuklarının yer aldığı 23 Nisan mesajları da İskele Belediyesi Facebook hesabı üzerinden paylaşılacak.

Saatler 18.00 gösterdiğinde İskele Belediye Tiyatrosunun canlı olarak yayınlanacak tiyatro oyununun ardından saatler 19.20’yi gösterdiğinde yine İskele ve köylerinde aynı anda dinletilecek İstiklal Marşı’na hep bir ağızdan eşlik edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İskelede 23 Nisan
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