İskele Cumhuriyet Stadı'na çirkin saldırı

İskele Cumhuriyet Statının hakem soyunma odaları, kasıtlı olarak kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarara uğratılmıştır!

Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, yönetim kurulu üyesi Ahmet Orun bunları yapanlar tahmin edilmektedir! Kamera kayıtları vardır, Bu nasıl bir mantık ve zihniyettir anlamış değiliz! Dedi bunları yapanlar geçmiş yıllarda yine yapmıslardı ama artık cezasız kalınmayacak polis gerekeni yapacaktır dedi.

Bu arada bugün İskele Cumhuriyet stadında oynan iki BTM maçın'da görev yapan hakemler soyunma odalarını kullanamdı ve kendilerine başka oda verildi.