İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini Kaymakam Tororslu ile Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na iletti

İSKELE ÇEVREYİ VE SAHİLLERİ KORUMA İNİSİYATİFİ TALEPLERİNİ KAYMAKAM TORORSLU İLE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU’NA İLETTİ

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, taleplerini, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ilettiğini açıkladı.

İnisiyatif açıklamasında, Kaymakam Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve teknik heyetlerine iletilen talepler de duyuruldu.

Açıklamaya göre, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin talepleri şöyle: