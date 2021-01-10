İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini Kaymakam Tororslu ile Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na iletti

İSKELE ÇEVREYİ VE SAHİLLERİ KORUMA İNİSİYATİFİ TALEPLERİNİ KAYMAKAM TORORSLU İLE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU’NA İLETTİ
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, taleplerini, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ilettiğini açıkladı.İnisiyatif açıklamasında, Kaymakam Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve teknik heyetlerine iletilen talepler de duyuruldu.
Açıklamaya göre, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin talepleri şöyle:
- ÖÇKB çalışmalarının ivedilikle yapılması ve mevzuat haline getirilmesi
- Kıyılarla ilgili yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi
- Kıyılardaki yapılaşmanın Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar planı prensipleri ile izinlendirilmesi, bunun dışındaki yapıların izinlendirilmemesi
- Kamu arazilerinin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi
- Taşkın riski yönetim planı bir an önce belirlenmeli ve yerel yönetim izinlendirme mevzuatı haline getirilmesi
- İmar planında kamu yararına yeni düzenlemeler yapılması için girişimler yapılması
- İyi İdaresi Yasası Halkın Katılımı Madde 11. 2. Fıkrası gereği İskele Belediyesi çevre ve imarla ilgili konularda halka açık danışma toplantıları düzenlemesi ve bunu mevzuatı haline getirmesi.
Son Güncelleme: 10.01.2021 13:17