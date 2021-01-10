Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini Kaymakam Tororslu ile Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na iletti

10 Ocak 2021 Pazar 11:22
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini Kaymakam Tororslu ile Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na iletti
banner337
banner351

İSKELE ÇEVREYİ VE SAHİLLERİ KORUMA İNİSİYATİFİ TALEPLERİNİ KAYMAKAM TORORSLU İLE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU’NA İLETTİ

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, taleplerini, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ilettiğini açıkladı.

banner341
İnisiyatif açıklamasında, Kaymakam Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve teknik heyetlerine iletilen talepler de duyuruldu.

Açıklamaya göre, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin talepleri şöyle:

  1. ÖÇKB çalışmalarının ivedilikle yapılması ve mevzuat haline getirilmesi
  2. Kıyılarla ilgili yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi
  3. Kıyılardaki yapılaşmanın Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar planı prensipleri ile izinlendirilmesi, bunun dışındaki yapıların izinlendirilmemesi
  4. Kamu arazilerinin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi
  5. Taşkın riski yönetim planı bir an önce belirlenmeli ve yerel yönetim izinlendirme mevzuatı haline getirilmesi
  6. İmar planında kamu yararına yeni düzenlemeler yapılması için girişimler yapılması
  7. İyi İdaresi Yasası Halkın Katılımı Madde 11.  2. Fıkrası gereği İskele Belediyesi çevre ve imarla ilgili konularda halka açık danışma toplantıları düzenlemesi ve bunu mevzuatı haline getirmesi.
banner360
Son Güncelleme: 10.01.2021 13:17
Anahtar Kelimeler:
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğluİskele Kaymakamı Ertuğrul Torosluİskele Çevreyi Ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner BM’ye Anastasiadis’i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirmesi çağrısında bulundu
Saner BM’ye Anastasiadis’i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirmesi çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye iki devletli çözüm için kararlılık mesajı verecek
Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye iki devletli çözüm için kararlılık mesajı verecek
Lute’un bu akşam adaya gelmesi bekleniyor
Lute’un bu akşam adaya gelmesi bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Pilli: “Ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim”
Pilli: “Ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim”
Manga: “Kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesi şart”
Manga: “Kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesi şart”
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Brexit İngiltere’de eğitime başlamayı düşünenleri ve eğitimi devam edenleri nasıl etkileyecek?
Brexit İngiltere’de eğitime başlamayı düşünenleri ve eğitimi devam edenleri nasıl etkileyecek?
Çakıcı: “Kaynaklarımızı yaratabilir, ülkemizi cennete dönüştürebiliriz”
Çakıcı: “Kaynaklarımızı yaratabilir, ülkemizi cennete dönüştürebiliriz”
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ile trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ile trafik denetimi yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim