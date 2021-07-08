banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Neyi paylaşamadılar!
Neyi paylaşamadılar!
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376

İskele-Çayırova yolu yarın trafiğe kapanacak

İskele - Çayırova güzergahında trafik, yol yapım çalışması nedeniyle yarın 9.00'dan itibaren eski yoldan verilecek. 

08 Temmuz 2021 Perşembe 21:30
İskele-Çayırova yolu yarın trafiğe kapanacak

İskele - Çayırova güzergahında trafik, yol yapım çalışması nedeniyle yarın 9.00'dan itibaren eski yoldan verilecek. 

banner341
Karayolları Dairesi'nin açıklaması şöyle:
"İskele - Çayırova Anayolunun, altıncı ile yedinci kilometreleri (Old Bazarr–Ceasar) arası kesimde yapılacak yol çalışmaları nedeni ile 9 Temmuz 2021 Cuma günü sabah saat 9.00 dan  itibaren trafik akışı eski yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur"

banner360
Son Güncelleme: 09.07.2021 00:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oygar: “Ada içi geçişlerdeki uygulamalarda herhangi bir değişiklik yok”
Oygar: “Ada içi geçişlerdeki uygulamalarda herhangi bir değişiklik yok”
Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatına, 5 koruma aracı ile drone, balistik çanta ve telsiz ekipmanlarını da içeren güvenlik teçhizatları hibe etti
Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatına, 5 koruma aracı ile drone, balistik çanta ve telsiz ekipmanlarını da içeren güvenlik teçhizatları hibe etti
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararlar açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararlar açıklandı
Hemşire Ve Ebeler Sendikası, personeli taşıyan şirkete ödeme yapılmamasına tepki gösterdi
Hemşire Ve Ebeler Sendikası, personeli taşıyan şirkete ödeme yapılmamasına tepki gösterdi
Kalkınma Bankası’na gideceklerden PCR istenecek
Kalkınma Bankası’na gideceklerden PCR istenecek
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
15 yaşındaki çocuğun öldüğü iş kazasıyla ilgili tahkikat başlatıldı
15 yaşındaki çocuğun öldüğü iş kazasıyla ilgili tahkikat başlatıldı
İnönü kavşağı ile Nergisli köyü arasında yangın!
İnönü kavşağı ile Nergisli köyü arasında yangın!
Hamitköy’de hurdalıkta yangın çıktı: 70 adet araç ve muhtelif motor parçaları tamamen yandı
Hamitköy’de hurdalıkta yangın çıktı: 70 adet araç ve muhtelif motor parçaları tamamen yandı
Şahiner’den hükümete Lefke eleştirisi
Şahiner’den hükümete Lefke eleştirisi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim