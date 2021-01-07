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İskele Belediyesi’nin Boğaz Rekreasyon Projesi devam ediyor

İskele Belediyesi’nin, Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 12:40
İskele Belediyesi’nin Boğaz Rekreasyon Projesi devam ediyor
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk etabı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanarak halkın kullanımına açılan projenin ikinci etabı,35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra ağaçlandırmadan oluşuyor.

Parkeleme çalışmasının da tüm hızıyla devam ettiği bölgede, bisiklet ve yürüyüş yolunun geçeceği alanın denize taraf olan kısmına ana yol ve bisiklet-yürüyüş yolu arasındaki kot(yükseklik) farkını ortadan kaldırması için 200 metre uzunluğunda istinat duvarı yapılıyor.

Projenin zamanla genişletilerek, bisiklet ve yürüyüş yolunun, Kalecik Halk Plajı’na kadar ilerletilmesi hedefleniyor.

Diğer yandan Ergazi köyü muhtarlık binası ve köy lokalinin yapım çalışmaları da kaldığı yerden devam ediyor.

Bina yapım çalışması tamamlanan Ergazi’de köy lokalinin yanı sıra büfe ve oyun park alanının da bulunacağı alanda çevre düzenlemesine devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiBoğaz Rekreasyon Projesi
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