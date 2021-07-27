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İskele Belediyesi’ne girişlerde antijen testi zorunluluğu

İskele Belediyesi, son günlerde Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeni ile İskele Belediyesi’ne girişlerde antijen testi zorunluluğu getirdi. 

27 Temmuz 2021 Salı 14:45
İskele Belediyesi’ne girişlerde antijen testi zorunluluğu

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye personelinin de yaklaşık 15 gündür test sonucu ile giriş yaptığı İskele Belediyesi’ne, vatandaşların girişi için 3 gün (72 saat) geçerliliği olan hızlı (antijen ) test zorunluluğu getirildi. 
Yarından itibaren geçerli olacak karar gereği, herhangi bir işlem yaptırmak için İskele Belediyesi’ne gelecek vatandaşlardan antijen test sonucu istenecek. Negatif test sonucunu beyan etmeyen vatandaşlar İskele Belediyesi’ne alınmayacak. 

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İskele Belediyesi, vatandaşların alınan karara hassasiyet göstermesini istedi, sağlıklı günler diledi.   

 

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Son Güncelleme: 27.07.2021 14:57
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