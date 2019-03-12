Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101721
ALTIN
227.808
DOLAR
5.4580
STERLİN
7.1440
EURO
6.1585
Karakuş ve Alkan’a hapis cezası
KARAKUŞ VE ALKAN’A HAPİS CEZASI
Cinayet davasında ses kayıtları dinleniyor
CİNAYET DAVASINDA SES KAYITLARI DİNLENİYOR
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Kitaba tutuklama
KİTABA TUTUKLAMA
banner282

İskele Belediyesi’nden 5 bin bez çanta

İskele Belediyesi’nden 5 bin bez çanta

12 Mart 2019 Salı 15:22
İskele Belediyesi’nden 5 bin bez çanta

İskele Belediyesi, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlattığı 5 bin adet bez çantanın dağıtımına başladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bez çantalar İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından İskele ve 17 köyünde yaşayan kadınlara teslim ediliyor.

8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’nde dağıtılması planlanan ancak 7 Mart’ta meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle bugüne ertelenen bez çantaların dağıtımına Aygün, Sınırüstü ve Boğaziçi köylerinde başlandı.

Hem Kadınlar Günü vesilesiyle, hem de naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla kadınlara armağan edilen bez çantaların dağıtımının 18 Mart Pazartesi günü tamamlanması hedefleniyor.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, doğaya zararı yıllardır tartışılan naylon poşetler yerine bez çanta kullanılmasını teşvik ettikleri bu hediyelerin kadınlar tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Talay ve Demir’in ailelerine başsağlığı dileyerek, bir daha böylesi acıların yaşanmamasını temenni etti.

Yaşanan acı dolayısıyla bez çantaların dağıtımına bugün başlandığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak farkındalık yaratmak adına bez çanta dağıttıklarını söyledi.

Naylon poşetlerin çevreye verdiği zararın bilincinde olduklarını ifade eden Sadıkoğlu, doğa dostu bir kent yaratma çabasında olduklarını vurguladı.

Sadıkoğlu, şöyle konuştu:
“Naylon poşetlerin ve plastiklerin çevreye verdiği zararın farkındayız. Özellikle yaz aylarında sahillerde yaptığımız temizliklerde de plastiklerin ve naylon poşetlerin ne kadar büyük bir sıkıntı yarattığını görebiliyoruz. Biz de bir nebze olsun bunun önüne geçebilmek için İskele ve 17 köyünde yaşayan kadınlarımıza bez çantaları dağıtma kararı aldık. İlk gün olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İskele Belediyesi, farkındalık yaratmak için her zaman projeler geliştiriyor ve uyguluyor. Halkımıza da duyarlılığından ötürü şimdiden çok teşekkür ederim.”
 

Anahtar Kelimeler:
Iskele Belediyesi Bez çanta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”
Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”
Memur-Sen'den Kamu-İş’in greve destek
Memur-Sen'den Kamu-İş’in greve destek
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan gübre faturalarının beyanı için hatırlatma
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan gübre faturalarının beyanı için hatırlatma
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
İrsen Küçük’ün cenazesi nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İrsen Küçük’ün cenazesi nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Girne Düşünce Derneği Niyazi Kızılyürek’i ağırladı
Girne Düşünce Derneği Niyazi Kızılyürek’i ağırladı
“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” yarışma ve sergisine 6 Mayıs’a kadar başvuru kabul edilecek
“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” yarışma ve sergisine 6 Mayıs’a kadar başvuru kabul edilecek
Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek
Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek
Portakal hırsızlığı
Portakal hırsızlığı
Öğrenci taşımacılığında sahte evrakla 419 bin TL temin eden 2 kişi tutuklandı
Öğrenci taşımacılığında sahte evrakla 419 bin TL temin eden 2 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim