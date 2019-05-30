İskele Belediyesi’nde plajlar “akıllı yaşam alanı” oluyor

İskele Belediyesi ile Telsim arasında “Akıllı Yaşam Alanları Projesi” için bugün protokol imzalandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Telsim Genel Müdürü Cenk Alper’in imza koyduğu Akıllı Yaşam Alanları Projesi’nin Haziran 2019’da uygulamaya girmesi öngörülüyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, projenin hayata geçmesiyle İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı’nda dijital bir yapı oluşturulacak. Plajda ücretsiz internet, güvenlik kameraları, SOS acil durum butonu, bilbord ve tabela alanları, bisiklet ve bisiklet istasyonu ve akıllı aydınlatma sağlanacak.

İskele’de düzenlenen imza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, projenin KKTC’nin yanı sıra İskele’de de bir ilk olacağına dikkat çekti. Sadıkoğlu, adanın yükselen değeri, güzeller güzeli sahile sahip İskele Belediyesi Halk Plajı’nda akıllı yaşam alanları yaratılacağını söyledi. Telsim ile önemli bir projede bir araya geldiklerini ifade eden Sadıkoğlu, bu projeyle birlikte İskele Belediyesi Halk Plajı’nın daha da değerleneceğini, halkın da bu hizmetlerden çok memnun olacağına inanç belirtti.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, bu heyecanlarını ise Akıllı Yaşam Alanları Projesi’nin KKTC’de bir ilk olduğunu söyledi.