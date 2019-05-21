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İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ni güçlendiriyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ni güçlendiriyor

21 Mayıs 2019 Salı 15:03
İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ni güçlendiriyor

ZABITA BİRİMİ GÜÇLENİYOR

İskele Belediyesi, bölgede artan iş yerlerini göz önünde bulundurarak Zabıta Birimi’ni güçlendirme kararı aldı. Uzunca bir süre 3 kişi olarak hizmet veren Zabıta Birimi, bünyesine İbrahim Züğürt’ü de katarak, 4 kişiyle daha aktif hale getirildi. Bilal Dericioğlu önderliğindeki birim, hiç vakit kaybetmeden denetimlerine de kaldığı yerden devam ediyor.

ZABITA, GÖZ AÇTIRMIYOR

İskele Belediyesi Zabıta Birimlerinin İskele’ ye bağlı işletmelerdeki rutin kontrolleri devam ediyor. Kasap, market, fırın, berber, otel gibi pek çok noktayı denetleyen ekipler, yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek yapıya sahip işletmelere deyim yerinde ise göz açtırmıyor.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Özellikle yaz mevsiminde denetimlerini sıklaştıran İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele ve köylerinde ki marketleri denetime tabii tuttu. İşyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, sağlık karneleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlığa elverişli olup olmadıkları tek tek kontrol edildi. Günün sonunda bazı marketler hakkında tutanak tutulurken bazıları ise uyarı aldı. Eksikliklerin giderilmesi için de süre tanıyan ekipler, tarihi geçmiş ürünlere el koyarken, sağlık karnesi olmayan ve süreleri dolan çalışanları da hastaneye sevketti.

ALO ZABITA DEVREDE

Şikayet ve önerilerde bulunmak isteyen vatandaşlar, İskele Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22 numaralı telefonundan 179’u tuşlayarak, info@iskelebelediyesi.com’a mail atarak ya da Alo Zabıta Hattı, Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaradan ulaşabilirler.

Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi Zabıta Birimi
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