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İskele Belediyesi yeni yıl hediyelerini çocuklarla buluşturdu

24 Aralık 2020 Perşembe 15:08
İskele Belediyesi yeni yıl hediyelerini çocuklarla buluşturdu
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İSKELE BELEDİYESİ YENİ YIL HEDİYELERİNİ ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU

BAŞKAN SADIKOĞLU’NUN MESAJI, HEDİYELERLE BİRLİKTE ÇOCUKLARA ULAŞTI

İskele Belediyesi, geleneksel olarak dağıtımını gerçekleştirdiği yeni yıl hediyelerini bu yılsonu da çocuklarla buluşturdu.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, da bu yıl pandemi dolayısıyla hediye dağıtımına katılamadı fakat mesajını hediyelerle birlikte çocuklara ulaştırdı.

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ÇOCUKLARA HEDİYELERİ, ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DAĞITILDI

İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediyelerini ulaştırdı. Her yıl İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve beraberindeki personel eşliğinde dağıtımı gerçekleştirilen hediyeleri, bu yıl ise pandemi nedeniyle öğretmenler dağıttı. 

İskele Belediyesi’nin bu yılki hediyesi ise yine yaş gruplarına göre değişti. Kreş ve Anaokulundaki çocuklara oyun hamurları hediye edilirken, ilkokul öğrencilerinden kızlara bebek, erkeklere ise araba verildi.  

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, hediye paketlerinin üzerindeki mesajında tüm çocukların yeni yılını kutladı. ‘İyi yıllar çocuklar’ diyen Sadıkoğlu, tüm çocuklara sağlıklı nice güzel yıllar geçirmeleri temennisinde bulundu.

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Son Güncelleme: 24.12.2020 16:13
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