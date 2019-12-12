banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110115
ALTIN
273.454
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.5900
EURO
6.4129
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Gönyeli girişinde kaza
GÖNYELİ GİRİŞİNDE KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

İskele Belediyesi su baskınları sonrası iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

İskele Belediyesi, yağmur suyu sonrası su baskınlarının yaşandığı bölgelerde iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

İskele Belediyesi su baskınları sonrası iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

İskele Belediyesi, yağmur suyu sonrası su baskınlarının yaşandığı bölgelerde iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:04
İskele Belediyesi su baskınları sonrası iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

Belediyeden verilen bilgiye göre, Boğaziçi köyünde mandıralardan gelen suyun köye girişini engellemek için çalışma başlatan İskele Belediyesi, bölgeye 170 metrelik yağmur suyu drenaj hattı döşüyor. İnşaatı sürdüren ekip ayrıca yapacağı 150 metrelik toprak setle yağmur suyunun köye ulaşmadan köprüye aktarılmasını hedefliyor.

Öte yandan İskele Belediyesi, sel riskini ve taşkın hasarlarının önüne geçmek için geçtiğimiz aylarda başlattığı dere temizliğine devam ediyor. İskele Belediyesi İnşaat Birimi ekipleri, bu çerçevede Doktorlar Sitesi mevkiinde bulunan derede ıslah çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde derede suyun akış yönünde 200 metrelik bir alanda çalışma yürüten ekip, çalışmalar tamamlandığında ani yağışlarda bölgede yaşanması muhtemel taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor.

SADIKOĞLU: “ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

banner317
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Boğaziçi köyündeki çalışmaları yerinde inceledi ve İnşaat Birim Sorumlusu Ali Tansu’dan bilgi aldı.

Kış mevsiminin İskele ve köylerinde sorunsuz yaşanması için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştığına dikkat çeken Sadıkoğlu, tehlike arz edebileceği düşünülen bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışmasıyla iyileştirme yapıldığını ifade etti.

Sadıkoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan su baskınlarından yola çıkarak Boğaziçi köyünde bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için derelere çöp ve benzeri şeylerin atılmaması konusunda da uyarılarda bulunan Sadıkoğlu, bilinçsizce atılan her bir çöpün dereleri tıkadığını tıkanma sonucu da taşkınların yaşandığının altını çizdi.

Son Güncelleme: 12.12.2019 17:46
Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiSu Baskınları Sonrası Iyileştirme çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT Akademi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu
TRT Akademi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Öğrenci Paneli’ni gerçekleştirdi
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Öğrenci Paneli’ni gerçekleştirdi
Çanakkale Ortaokulu idaresi başkan İsmail Arter’e plaket takdim etti
Çanakkale Ortaokulu idaresi başkan İsmail Arter’e plaket takdim etti
Yödak Girne Üniversitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Yödak Girne Üniversitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Xxıx. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Yarın Açılıyor
Xxıx. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Yarın Açılıyor
Daü’den Küresel İklim Eylemine Destek
Daü’den Küresel İklim Eylemine Destek
Sağlık Bakanlığı: “Otomasyon sistemi ile ilgili düğmeye basıldı”
Sağlık Bakanlığı: “Otomasyon sistemi ile ilgili düğmeye basıldı”
“Kazı kazan”lar yeniden satışta
“Kazı kazan”lar yeniden satışta
Özersay: “51 yıllık başarısızlığın nedenini sorgulamak tarihi sorumluluğumuzdur”
Özersay: “51 yıllık başarısızlığın nedenini sorgulamak tarihi sorumluluğumuzdur”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim