İskele Belediyesi “şırınga çikolataları” toplatıyor

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından “Çok İvedi” şeklinde diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi’ne de gönderilen, Müsteşar Mustafa Akçaba imzası taşıyan uyarı yazısı üzerine İskele Belediyesi Zabıta Birimi denetime çıktı. Zabıta Birimi, tespit ettiği şırınga tipi çikolatalara el koydu.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi Amirliği yaptığı uyarıda, söz konusu çikolatanın herhangi bir yerde görülmesi durumunda hemen kendilerini 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşmalarını istedi.