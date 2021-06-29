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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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İskele Belediyesi, sanal festival düzenleyecek

Sanal festivale KKTC ve TC dahil 22 ülke katılacak..

29 Haziran 2021 Salı 12:51
İskele Belediyesi, sanal festival düzenleyecek
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Renkleri ve kültürleri İskele’de buluşturan Ada’nın en köklü festivali, festivaller festivali Geleneksel İskele Festivali, Koronavirüs salgınından ötürü son iki yıldır yapılamıyor. En son 51. düzenlenen İskele Festivali’nin en önemli parçası, festivalin olmazsa olmazı İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali de en son 24. yılını kutlamış ancak pandemiden dolayı son iki yıldır ülkeler buluşmasını Kıbrıs Türk halkına yaşatamamıştı. Ancak İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali bu yıl sanal festival düzenleme kararı aldı. 1-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivaline ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra 20 ülkeden ekipler katılacak. Festival, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun Youtube kanalından ve İskele Belediyesi’nin Facebook sayfasından 1-5 Temmuz tarihleri arasında gün boyu yayınlanacak.

ULUSLARARASI SANAL HALK DANSLARI FESTİVALİ 1-5 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

KKTC’nin en köklü ve kapsamlı festivali olan, uluslararası arenada da büyük ses getiren Geleneksel İskele Festivali’nin tam 26 yıldır olmazsa olmazı konumundaki İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali, bu yıl bir ilki gerçekleştirecek. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı iptal edilen festivaller nedeni ile farklı alternatiflerin düşünüldüğü dönemde önemli bir adım atarak Uluslararası Festivaller Birliği ve CIOFF üyesi olan İskele Belediyesi, yaptığı görüşmeler neticesinde son iki yıldır gerçekleştiremediği festival bünyesinde yer alan İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni sanal ortama taşıma kararı aldı.


SANAL FESTİVALE KKTC VE TC DAHİL 22 ÜLKE KATILACAK

Pandemi nedeni ile 1 yıl ara vermek zorunda kalan İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali, sanal ortama taşınıyor. 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve toplam 22 ülke; KKTC, TC, Azerbaycan, Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Şili, Çekya, Mısır, Gürcistan, Endonezya, İran, Kırgızistan, Kosova, Meksika, Kuzey Makedonya, Peru, Rusya, Slovakya, İspanya, Ukrayna ve Uruguay 5 gün boyunca gösterilerini İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun Youtube kanalından ve İskele Belediyesi’nin Facebook sayfasından sunabilecek.

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FESTİVAL GÜN BOYU VERİLEN LİNKTEN İZLENEBİLECEK-

1 Temmuz Perşembe günü başlayacak 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali’nin açılışında festivale katılacak ülkelerin tanıtımı Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak. Yine ilk gün festivale ev sahipliği yapan İskele’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden görüntüler yayınlanacak. Gün boyu verilen link üzerinden izlenebilecek festivalin ilk gününde sahneye çıkacak ülke ise KKTC, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu.

Sanal Festivalin 2. Günü olan 2 Temmuz Cuma günü ise Azerbaycan, Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Şili, Çekya ve Mısır’dan grupların performansları yer alacak.

Festivalin üçüncü günü, 3 Temmuz Cumartesi de gösteriler devam edecek. 3. Günde sahne alacak ekipler ise Gürcistan, Endonezya, İran, Kırgızistan, Kosova, Meksika ve Kuzey Makedonya olacak.

Festivalin dördüncü günü olan 4 Temmuz Pazar günü ise Peru, Rusya, Slovakya, İspanya, Türkiye, Ukrayna ve Uruguay 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali’nde sahne alacak.

5 Temmuz Pazartesi ise 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali’nde final heyecanı yaşanacak. Finalde sahne İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin olacak. Festivale katılan 22 ülke gruplarının kısa görüntülerinin de paylaşılacağı sanal festivalde ülkelerin bayraklı geçişiyle birlikte kapanış töreni gerçekleşecek. 5 gün sürecek sanal festival İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun Youtube kanalından ve İskele Belediyesi’nin Facebook sayfasından gün boyu izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Iskele Belediyesi Sanal Festival
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