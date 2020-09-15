İskele Belediyesi önlem afişleri astı





Kovid-19 salgınının önüne geçmek ve halkı bilinçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren İskele Belediyesi’nin önlemleri de devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarında yaşanan artışın hemen ardından yeni bir dizi önlemler alan İskele Belediyesi, Zabıta Birimi ile sahada etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor. Birim bugün de (15 Eylül) İskele ve köylerinde bulunan Market, kasap, eczane ve mağaza türü işletmeleri kontrol etmeye devam etti. Bugün gerçekleşen kontroller sırasında, Kovid-19 salgınından korunmanın en etkili yöntemleri arasında gösterilen maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralının dikkat çekildiği Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan afişleri de işletmelerin girişlerine yapıştırdı. Afişte ayrıca, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağına da dikkat çekildi