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İskele Belediyesi okulları ilaçladı

Sadıkoğlu: “Çocukların kullanım alanları ve okullar periyodik olarak ilaçlanıyor”

15 Ocak 2021 Cuma 16:20
İskele Belediyesi okulları ilaçladı
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İskele Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında periyodik bir şekilde ilaçlamalarını sürdürdüğü okullarda, yüz yüze eğitimde ikinci döneme Pazartesi başlayacak olması nedeni ile bugün de dezenfektan ilaçlaması yaptı. Her bir okulu, titizlikle ilaçlayan ekiplerimiz, bahçelerin yanı sıra çocukların ortak kullanım alanı olan sınıfları ve lavaboları da ilaçladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle İskele ve köylerinde, çocukların kullanım alanı olan parklar ile eğitim öğretim alanları olan okulların, periyodik olarak ilaçlandığına dikkat çekti. İskele Belediyesi olarak Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bu yana gerekli tedbirleri aldıklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, ilaçlamaların, yalnızca parklar ve okullarla sınırlı kalmadığını hatırlattı.

PAZARTESİ AÇILACAK OKULLAR ÖNCESİ DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILDI

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İskele Belediyesi, İskele ve köylerdeki tüm okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İskele Belediyesi İlaçlama Birimi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, okullarda öğrencilerin hijyenik ortamda eğitimlerini alabilmeleri amacıyla, giydikleri özel kıyafetleri ile dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Okullarda gerçekleştirdiği periyodik ilaçlama çalışmasını, 18 Ocak itibari ile 2. Dönem yüz yüze eğitim ve öğretim dönemine başlayacak olması nedeni ile ilaçlamalarını bugün de sürdüren İskele Belediyesi, yalnızca sınıfları değil lavabolar, koridorlar ve okul bahçeleri dahil öğrencilerin temas edebileceği her noktayı detaylı bir şekilde ilaçladı.

SADIKOĞLU: “ÇOCUKLARIN KULLANIM ALANLARI VE OKULLAR PERİYORDİK OLARAK İLAÇLANIYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi olarak Mart 2020’den bu yana tedbirlerini en üst düzeyde sürdürdüklerini ifade etti. İskele Belediyesi sınırlarında bulunan İskele ve 17 köyünde belli periyotlarda dezenfektan çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, özellikle çocukların ortak kullanım alanları olan parkları ve eğitim-öğretim aldıkları okullara ayrıca önem verdiklerini belirtti. İskele’deki devlet dairelerinin, kurum ve kuruşların da düzenli olarak ilaçlandığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, İskele halkına, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uydukları için de ayrıca teşekkür etti. İskele Belediye Başkanı, 18 Ocak’ta 2. Dönem eğitim ve öğretim dönemine başlayacak öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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İskele Belediyesi Okulları IlaçladıHasan Sadıkoğlu
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