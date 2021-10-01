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İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.

01 Ekim 2021 Cuma 17:45
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta birimi, kantinlerin temizliğini ve gıda ürünlerini inceledi.
Birim ayrıca, kantin işletmecileri ve çalışanlarının hijyen ve maske kurallarına uyup uymadığını; aşı karneleri ile pcr/antijen test sonuçlarını da kontrol etti. Eksik görülen konularda kantin işletmecilerine yazılı uyarıda bulunarak, eksiklerin giderilmesi için 10 iş günü süre verildi.

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Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma izinleri, çalışan sayısı, çalışanların sağlık karneleri ve geçerlilik süreleri, raflar, derin dondurucular ve buzluklarda bulunan gıda ürünlerinin son kullanma ve imalat tarihleri kontrol edildi. 
İskele Belediyesi Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu, denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, birkaç uyarı dışında genel anlamda denetimden memnun kaldıklarını kaydetti.
Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Bilal Dericioğlu, gördükleri herhangi bir olumsuzluk karşısında kendilerine, Alo Zabıta Hattı (0548 810 11 16) üzerinden 7/24 ulaşabileceklerini hatırlattı.
 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 18:03
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