İskele Belediyesi'nin yaptığı antijen testleri bayramın ilk 3 günü yapılmayacak

TESTLER, 19, 23 VE 24 TEMMUZ’DA YAPILABİLECEK
Belediye yaptığı açıklamada, antijen testlerinin 72 saat geçerliliği olduğunu belirterek, bayram öncesi son testlerin pazartesi günü yapılabileceğini kaydetti.Bayramın dördüncü günü olan, 24 Temmuz Cumartesi günü testlerin programa uygun şekilde devam edeceği ifade edilen açıklamada, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen test saatleri şu şekilde verildi:
“Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.30-13.00, perşembe günleri 08.30-12.00/13.00-16.00, cumartesi günleri 09.00-12.00.”