İskele Belediyesi'nden Anneler Günü mesajı

“ANNELERİMİZİN HAKKI HİÇBİR ZAMAN ÖDENMEZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yarın kutlanacak Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi: “Üzerimizdeki gerçek hak sahibi annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez, ödenemez. Nitekim onlar; karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Varlıklarıyla her zaman bize güç veren annelerimiz, her zaman bizlerin yol göstericisidirler. Zira istikbalimiz onların ellerindedir.

Onlar bizim hayatlarımıza dokunan, en değerli varlıklarımız, başımızın da tacıdırlar.



