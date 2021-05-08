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İskele Belediyesi'nden Anneler Günü mesajı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında ‘İstikbal Annelerin Ellerindedir’ diyen Başkan Sadıkoğlu, annesi Aliye Sadıkoğlu ile birlikte aynı görüntüde yer aldığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:07
İskele Belediyesi'nden Anneler Günü mesajı
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“ANNELERİMİZİN HAKKI HİÇBİR ZAMAN ÖDENMEZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yarın kutlanacak Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi: “Üzerimizdeki gerçek hak sahibi annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez, ödenemez. Nitekim onlar; karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Varlıklarıyla her zaman bize güç veren annelerimiz, her zaman bizlerin yol göstericisidirler. Zira istikbalimiz onların ellerindedir. 
Onlar bizim hayatlarımıza dokunan, en değerli varlıklarımız, başımızın da tacıdırlar. 

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Biliyorum ki, zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde birçoğunuz annelerinizin sağlığı için onları uzaktan görmekle yetiniyor ya da telefonla hasret gideriyorsunuz. Ama bu günler de geçecek, gelecek sağlıklı güzel günler. Bu vesileyle başta hayatını kaybeden tüm annelere rahmet diliyor, sonra kendi annem olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum.”
 

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Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiKktcAnneler Günü
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