İskele Belediyesi mesai saatlerinde düzenlemeye gitti

Özellikle açık havada çalışan personelinden yola çıkarak mesai saatlerini güncelleyen İskele Belediyesi, alınan kararı da çalışanlarına SMS yoluyla iletti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından alınan karar doğrultusunda işçi personelin mesai saatleri pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 7.00-12.00; Perşembe günleri ise (7.00-12.00) ve (12.30-17.00) olarak değiştirildi.

Sadıkoğlu yaptığı açıklamada sıcak havanın özellikle işçi personelin sağlığında risk teşkil edebileceğini düşündükleri için hava sıcaklığında düşüş yaşanana kadar mesai saatlerini değiştirdiklerini ifade etti.,

Sadıkoğlu, temizlik işleri birimi tarafından her gün rutin olarak toplanan çöplerin de akşam/gece saatlerinde toplanacağını duyurdu.