İskele Belediyesi kültürlerin kaynaşması etkinliği düzenliyor

İskele Belediyesi, 31 Mart Pazar günü “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliği düzenliyor.

Bu yıl 4’üncüsü yapılacak etkinlik, 31 Mart Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Etkinlik, BRT HD’den naklen yayınlanacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun dün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter ile yaptığı görüşme sonrasında etkinliğin canlı yayınlamasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

SADIKOĞLU: “İSKELE FARKINDALIĞI ARTTI”

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’e hem nezaket ziyaretinde bulunan hem de 31 Mart’ta gerçekleşecek Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine davet eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Akter’i yeni dönemde BRTK’ya kattığı değerden ötürü tebrik etti.

Her gün bir ilçeden canlı yayınlar yapıldığına dikkat çeken Sadıkoğlu, İskele İlçesi’nden de her Salı yapılan canlı yayınlarla da İskele farkındalığının arttığına vurgu yaptı.

Bu yayınlar dolayısıyla Akter’e teşekkürlerini de sunan Başkan Sadıkoğlu, belediye olarak BRTK İskele Bürosu’na her zaman katkı yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin bu yıl 31 Mart Pazar günü 4.’sünü düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine de davet etti, etkinliğin BRT HD’den canlı yayınlanacak olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.