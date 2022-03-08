İskele Belediyesi Kadınlar Gününe özel etkinlik düzenledi

SADIKOĞLU: “KADINLARIMIZ, HAYATIMIZIN ATAR DAMARLARINDAN BİRİ”

İskele Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadınlara çiçek göndermek yerine kadınlar anısına anı ormanı kurmaya karar verdiklerini, ilk etap olarak bugün 30 adet kızılçam ve selvi çam fidanı diktiklerini bildirdi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye, mart ayı boyunca kadınlar anısına toplam 730 fidanı toprakla buluşturmuş olacak.



Topçuköy’de İskele Belediyesi’ne ait ormanlık arazide gerçekleşen fidan dikme etkinliğine, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyesi İsmail İ.Osum ve Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal’ın yanı sıra İskele Belediyesi’nin emekçi kadın çalışanları katıldı.SADIKOĞLU “KADINLARIMIZ, HAYATIMIZIN ATAR DAMARLARINDAN BİRİ”İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı. İskele Belediyesi’nin kadın personeli ile birlikte anı ormanını oluşturmaya başladıklarını ifade eden Sadıkoğlu, bu etkinlikle birlikte çevreye olan duyarlılığın bir kez daha gösterildiğini belirtti. Hayatın atar damarlarından biri olan kadınlara verdikleri kıymeti göstermek adına böylesi anlamlı bir etkinlik düzenlemeye karar verdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, dikilen fidanlara can suyunu verdiklerini de sözlerine ekledi.