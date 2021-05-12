İskele Belediyesi, İskele’deki hemşirelere çiçek takdim etti

Dünya hemşireler günü nedeni ile İskele’deki hemşirelere çiçek takdim etti. Emekli hemşirelerin de unutulmadığı günde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerini, PCR Testlerini yaptıkları İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda ziyaret etti. Kendilerine göstermiş oldukları üstün gayretten ötürü teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, hemşirelerin, özellikle Pandemi döneminde çok kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi.

İSKELE BELEDİYESİ, İSKELE’DEKİ HEMŞİRELERE ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

İskele Belediyesi, İskele’de faaliyet gösteren Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile İskele Belediyesi’nin Sağlık Birimindeki çözüm ortağı Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği’nde görevli hemşirelere çiçek takdim etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajının bulunduğu çiçekler, İskele’de yaşayan emekli hemşirelere de ulaştırıldı.

BAŞKANI SADIKOĞLU, HEMŞİRELERİMİZİN HEMŞİRELER GÜNÜNÜ KUTLADI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana yılmadan usanmadan çalışan, Evde Sağlık Hizmetini pandemi döneminde de pandemi kuralları çerçevesinde sürdüren, 5 Şubat’tan bu yana da Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde İskele’de ücretsiz PCR Testleri yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerini ziyaret etti. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’na giderek, hemşirelerle bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, Sağlık Birimi Sorumlusu Berna Bal ve hemşireler Gamze Özkan ile Elif Özkurt’u tebrik etti ve Hemşireler Günü’nü kutladı. Başkan Sadıkoğlu, Salgının olduğu bir dönemde, canla başla çalıştıkları ve üstüm gayret göstermelerinden ötürü teşekkürlerini sundu. Başkan Sadıkoğlu’na hemşireleri ziyaretinde İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağan Coşkuner de eşlik etti.