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İskele Belediyesi ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı

İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı.

İskele Belediyesi ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı

İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı.

31 Aralık 2019 Salı 21:17
İskele Belediyesi ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı

Belediye açıklamasına göre, hediye olarak seçilen kitaplar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından dağıtıldı.

Yaş grubuna göre dağıtılan toplam 642 hikaye kitabı, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ile Boğaziçi İlkokulu ve Aygün Anaokulu’nda eş zamanlı dağıtıldı.

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SADIKOĞLU, ÇOCUKLARIN YENİ YILINI KUTLADI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kitapları dağıtırken çocukların yeni yılını kutladı ve 2020 yılının ülkeye olduğu gibi tüm dünya çocuklarına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti. 

Son Güncelleme: 01.01.2020 00:34
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