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İskele belediyesi, ilk meclis toplantısını yaptı

05 Ocak 2023 Perşembe 14:41
İskele belediyesi, ilk meclis toplantısını yaptı

ASBAŞKANLIĞA OY ÇOKLUĞU İLE CTP MECLİS ÜYESİ HALİL DERİCİOĞLU GETİRİLDİ

SADIKOĞLU: “İSKELE BELEDİYE MECLİSİ ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATACAK”

25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından halkın güvenini kazanarak İskele Beledi Meclisi’ne girmeye hak kazananlar dün (4 Ocak) akşam ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplanan İskele Belediye Meclisi ilk toplantısında Asbaşkan seçimini yaptı. Asbaşkanlığa oy çokluğuyla CTP Meclis Üyesi Halil Dericioğlu getirildi.

ASBAŞKANLIĞA OY ÇOKLUĞU İLE CTP MECLİS ÜYESİ HALİL DERİCİOĞLU GETİRİLDİ

İskele Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda Asbaşkanlık seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan oylamada en çok oyu alan CTP Meclis Üyesi Halil Dericioğlu, İskele Belediyesi Asbaşkanlığına seçildi. Asbaşkan Yardımcısı ise YDP Meclis Üyesi Sefa Kurukafa oldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada İskele Belediye Meclisinin yeni dönemde çok önemli işlere imza atacağına inanç belirtti, İskele ve köyleri için gönülden hizmete devam edeceklerini söyledi. Başkan Sadıkoğlu, asbaşkanlığa seçilen CTP Meclis Üyesi Halil Dericioğlu’nu da tebrik etti.

Hasan Sadıkoğlu başkanlığındaki İskele Belediye Meclisi şu isimlerden oluşuyor;

Halil Dericioğlu (Asbaşkan) – CTP

Sefa KURUKAFA (Asbaşkan Yardımcısı)– YDP

Ahmet ORUN – UBP

İldeniz ELBASAN – UBP

Mürsel ALTUNTAŞ – UBP

Eray GÖKSAN – UBP

Kubilay AŞIK – UBP

Seymen YILMAZ – UBP

Çağın COŞKUNER – CTP

Zekiye GECE – CTP

Ahmet YANMAZ – CTP

Hanife DEMİR – DP

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