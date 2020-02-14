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İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu

İskele Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denize karşı ‘Gönül Salıncağı’ kurdu. 

İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu

İskele Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denize karşı ‘Gönül Salıncağı’ kurdu. 

14 Şubat 2020 Cuma 10:58
İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu

İskele Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denize karşı ‘Gönül Salıncağı’ kurdu. 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘Sevdamız İskele’ sloganıyla İskele Belediyesi İmar Birimi İç mimarları tarafından tasarlanan ve İskele Belediyesi Demirci Atölyesi ile Marangoz Atölyesi tarafından yapılan, Park-Bahçe Birimi tarafından çiçeklendirilen Gönül Salıncağı, bugün itibariyle İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen yerli ve yabancı herkesin kullanımında olacak. 
SADIKOĞLU: “BİZİM SEVDAMIZ, SİZİN DE SEVDANIZ OLSUN”

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sevgisini yüreğinde hisseden, eşine, evladına, vatanına ve milletine aşık olan herkesin Sevgililer Günü’nü kutlayarak, gönül salıncağının özelde İskele’ye genelde ise tüm halka hayırlı olmasını diledi. 
Yılın dört mevsimi çok sayıda turisti ağırlayan halk plajının, kurulan salıncakla birlikte daha da renklendiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, salıncağın yapımında emeği geçen herkesi tebrik etti. 
Denize karşı kurulan salıncak sayesinde, ‘Sevdamız İskele’ sloganının İskele’yle bütünleştiğini de ifade eden Sadıkoğlu, “bizim sevdamız sizin de sevdamız olsun” dedi. 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 14:01
Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesiİskele Belediyesi Halk PlajıGönül Salıncağı
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