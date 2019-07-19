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İskele Belediyesi Halk Plajı akıllı yaşam alanı açıldı

İskele Belediyesi Halk Plajı akıllı yaşam alanı açıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 09:31
İskele Belediyesi Halk Plajı akıllı yaşam alanı açıldı

İskele Belediyesi ile Telsim işbirliğinde oluşturduğu İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki akıllı yaşam alanı dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan İskele Belediyesi Halk Plajı, akıllı yaşam alanları ile tanıştı.

 Proje ile birlikte plaj, daha da güvenli bir yapıya kavuşturuldu. Tamamen dijital bir yapıya bürünen plajda, ücretsiz internet (12 nokta) hizmetinden, güvenlik (22 adet kamera ve 1 adet kayıt ve görüntüleme sistemi) kameralarına, SOS acil durum (12 adet)  butonundan, billboard ve tabela alanlarına, bisikletler (8 adet)  ve bisiklet istasyonundan, akıllı aydınlatmaya kadar birçok proje hayat buldu.
 
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre açılışta konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk tarafından büyük takdir gören İskele Belediyesi Halk Plajı’nın bu proje ile birlikte daha da kıymetleneceğine dikkat çekti.

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 Sadıkoğlu “KKTC’nin parlayan yıldızı İskele’mizin çok kıymetli sahiline, Telsim ile bir yenilik daha ekledik. Daha önceleri de güvenli olan sahilimiz, şimdi bu proje ile birlikte daha da güvenli ve huzurlu hale geldi” dedi.

İskele Belediyesi olarak daha huzurlu, daha güvenli ortamlar yaratmak için uğraşmaya, çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Sadıkoğlu, proje ile birlikte oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edileceğini kaydetti.

Öte yandan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, açılış öncesi plajda halkın hizmetine açılan dijital yapıyla ilgili bilgilendirmede de bulundular. Sadıkoğlu ile Alper ayrıca Babutsa Büfe yanına yerleştirilen bisikletlerin de ilk test sürüşünü yaptılar.  

Sanatçı  Ahmet Evan açılış töreninde sahne alarak seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı. 

Son Güncelleme: 19.07.2019 12:51
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