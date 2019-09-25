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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kazandığı birincilik ödülünü İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ile paylaştı

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kazandığı birincilik ödülünü İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ile paylaştı

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kazandığı birincilik ödülünü İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ile paylaştı

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Balçova Belediyesi 12. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde kazandığı birincilik ödülünü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa, makamında ziyaret ettiği Başkan Sadıkoğlu’na, kendilerine duyduğu güven ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kadirağa’nın ziyaretinde, 1.’lik ödülünün kazanıldığı gece Balçova’da festival alanında bulunan İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail Y. Osum ve Eray Göksan’ın yanı sıra Sefa Kurukafa da hazır bulundu.

Halk Dansları Topluluğu’nun bu yıl içinde katıldığı etkinlikler hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi veren Kadirağa, İskele Belediyesi’ni aile olarak gördüğünü ve bu ailenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Geçtiğimiz ay, İzmir Balçova Belediyesi’nden aldıkları davet üzerine gittikleri Balçova’da, bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katıldıklarını hatırlattı. Özelde İskele, genelde ise KKTC’yi temsil ettikleri Balçova’da, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyleyen Kadirağa, festivalin gala gecesinde kazandıkları en iyi koreografi 1.’lik ödülüyle de gurur yaşadıklarını ifade etti.

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve meclis üyelerine ayrıca teşekkür eden Kadirağa, kendilerine duyulan güven ve gösterilen yakın ilginin de başarının en büyük parçası olduğunu vurguladı.

KADİRAĞA: “AMBARGOYU YOK SAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Dünyanın birçok ülkesinde de gösteriler sunduklarını söyleyen Özlem Kadirağa,  uğradıkları haksızlıklara ve Rum Kesimi’nin lobi faaliyetlerine rağmen KKTC Bayrağını gururla ve azimle dalgalandırmanın da haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.  KKTC’ye uygulanan ambargoyu, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun başarılarıyla yok saymaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

SADIKOĞLU: “YALNIZCA İSKELE’NİN DEĞİL, KKTC’NİN GURURU OLDUNUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İzmir Balçova’da kazanılan birincilik ödülüyle gururlandıklarını söyledi.

Sadıkoğlu,  “Bu ödül yalnızca İskele’ye değil KKTC’ye armağan olsun, 30 Ağustos’a denk gelen gecede ekibin performansı ve sahneye konulan muhteşem gösterinin ödülle taçlandırılması göğsümüzü kabarttı” diyen Sadıkoğlu, kendilerine çifte bayram yaşatan İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nu ve o ekibe can veren Yönetmen Özlem Kadirağa’yı başarılarından ötürü tebrik etti.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun katıldıkları her platformda bayrağımızı büyük bir başarı ve gururla dalgalandırdığını da anımsatan Sadıkoğlu, ekibin daha nice başarılara imza atmasını temenni etti.

Son Güncelleme: 25.09.2019 21:38
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