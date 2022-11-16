İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi

-Sadıkoğlu: “Kahramanlarımıza ne kadar şükranlarımızı sunsak az”

Lefkoşa, 16 Kasım 22 (TAK): İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39 kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün gece fener alayı ve cumhuriyet yürüyüşü düzenledi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dün saat 17.00’de Bekirpaşa Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Meşalelerle gerçekleşen Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşüne, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölge okulları, spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Taksim Meydanı’nda meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle bando gösterisi ve ışıklı dans gösterisinin iptal edildiği yürüyüşte, terörü lanetleyen pankart açıldı.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ilanı sırasında ve öncesinde bu topraklar uğruna mücadele eden kahramanlara şükranlarını sundu.

İstanbul Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını kınayan Sadıkoğlu, hayatını kaybeden canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhuriyeti, ilelebet yaşatabilmenin önemine işaret eden Sadıkoğlu, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

(TUĞ/FEZ)