banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Ani ölüm!
Ani ölüm!
banner405
Flaş Haber
Kayıp şahıs bulundu!
Kapat

İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi

İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:00
İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi

-Sadıkoğlu: “Kahramanlarımıza ne kadar şükranlarımızı sunsak az”

Lefkoşa, 16 Kasım 22 (TAK): İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39 kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün gece fener alayı ve cumhuriyet yürüyüşü düzenledi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dün saat 17.00’de Bekirpaşa Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Meşalelerle gerçekleşen Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşüne, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölge okulları, spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Taksim Meydanı’nda meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle bando gösterisi ve ışıklı dans gösterisinin iptal edildiği yürüyüşte, terörü lanetleyen pankart açıldı.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ilanı sırasında ve öncesinde bu topraklar uğruna mücadele eden kahramanlara şükranlarını sundu.

İstanbul Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını kınayan Sadıkoğlu, hayatını kaybeden canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhuriyeti, ilelebet yaşatabilmenin önemine işaret eden Sadıkoğlu, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

(TUĞ/FEZ)

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2022 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Ani ölüm!
Ani ölüm!
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme Destek İstedi
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme Destek İstedi
Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul Etti
Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti
Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetiyle Görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim