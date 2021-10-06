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İskele Belediyesi “çok amaçlı salon binası” yapımına devam ediliyor

İskele’de Longbeach sahilinde yer alan İskele Belediyesi’ne ait “çok amaçlı salonun” yapımına devam ediliyor.  

06 Ekim 2021 Çarşamba 18:00
İskele Belediyesi “çok amaçlı salon binası” yapımına devam ediliyor

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi’nin “Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi Çok Amaçlı Salon Binası İnşaatının Tamamlanması ve Çevre Düzenleme İşleri Yapımı” için Ağustos ayında çıktığı ihale sonuçlandı. 
“20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Açık Usul ( kapalı zarf)” şartlarına uygun olarak yapılan ihaleyi, Northernland Construction Limited kazandı. 
İskele Belediyesi, ihaleyi kazanan Northernland Construction Limited ile sözleşme imzaladı. 
İskele Belediyesi’nde yer alan imza töreninde, sözleşme metnine, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Northernland Construction Limited Genel Müdürü Taruz Güçlüer imza attı. İmza töreninde, Northernland Construction Limited Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt da hazır bulundu. 

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6 ayda tamamlanması hedeflenen proje, 4 milyon 200 bin TL + yüzde 10 KDV’ye mal olacak. 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan çok amaçlı salonun bitirilmesi için çıkılan ihalenin sonuçlandığını ve bugün KKTC’nin güzide kuruluşlarından Northernland firması ile sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti. 
Projenin bitmesi ile İskele halkının bir eksiğinin daha giderileceğini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin yeni projelerinin yanı sıra devam edecen projeleri gibi yarım kalan projeleri de bitirme hedefinde olduklarını ifade etti. 
Bazı sorunlardan dolayı yıllardır atıl durumda olan sahil düzenleme ve rekreasyon projesi çok amaçlı salon binası inşaatının tamamlanması ve çevre düzenleme işlerinin 180 iş gününde bitirilmesini hedeflediklerini ifade eden Sadıkoğlu, çalışmanın İskele ve belde halkına hayırlı olmasını diledi, ihale süreci içinde emek gösteren belediye çalışanlarına ve Northernland firması çalışanlarına teşekkür etti. 
 

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Son Güncelleme: 06.10.2021 23:02
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