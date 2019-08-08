banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97994
ALTIN
264.014
DOLAR
5.4808
STERLİN
6.6505
EURO
6.1332
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Hastanede hırsızlık!
HASTANEDE HIRSIZLIK!
Sırt çantasını çaldı, tutuklandı
SIRT ÇANTASINI ÇALDI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

İskele Belediye veznesi, bayramın üçüncü günü açık olacak

İskele Belediyesi vezne bölümü, Kurban Bayramı öncesinde arife olan 10 Ağustos Cumartesi ve bayramın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı 09.00-12.00 saatleri arasında da hizmet verecek.

İskele Belediye veznesi, bayramın üçüncü günü açık olacak

İskele Belediyesi vezne bölümü, Kurban Bayramı öncesinde arife olan 10 Ağustos Cumartesi ve bayramın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı 09.00-12.00 saatleri arasında da hizmet verecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:56
İskele Belediye veznesi, bayramın üçüncü günü açık olacak

İskele Belediyesi vezne bölümü, Kurban Bayramı öncesinde arife olan 10 Ağustos Cumartesi ve bayramın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı 09.00-12.00 saatleri arasında da hizmet verecek.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu tarihlerde suyu biten vatandaşların vezneden akıllı su sayacı kartlarına su dolumu yaptırabileceği kaydedildi.

BAYRAM ÖNCESİ KÜLTÜR EVİ’NDE FIRIN YANACAK

banner317
İskele Belediyesi Kültür Evi’nde bulunan fırında Kıbrıs’a özgü ürünler pişirilip satışı yapılacak.

Kurban Bayramı öncesinde yanacak fırında hellimli-zeytinli, çörek, köyü ekmeği, pilavuna pişirilecek.

Arife olan 10 Ağustos Cumartesi günü yapılacak ürünlerden almak isteyenlerin önceden sipariş vermesi gerekiyor.

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde satışı yapılacak ürünler hakkında bilgi almak ve sipariş vermek isteyenlerin 0548 810 13 13 numaralı telefonu arayabileceği duyuruldu.

Son Güncelleme: 08.08.2019 14:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da ev yangını
Lefkoşa’da ev yangını
Oğuz: “Balık Kooperatifleri aktif hale gelmeli”
Oğuz: “Balık Kooperatifleri aktif hale gelmeli”
Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Eleştirdi
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Eleştirdi
2 Kişiye Kadavradan Böbrek Nakli Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi
2 Kişiye Kadavradan Böbrek Nakli Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi
TC Savunma Bakanı Akar, Erenköy’de Konuştu
TC Savunma Bakanı Akar, Erenköy’de Konuştu
4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos Tarihleri Arasında Yapılacak
4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos Tarihleri Arasında Yapılacak
Baraka Ve Bağımsızlık Yolu Cumartesi Günü Panel Düzenliyor
Baraka Ve Bağımsızlık Yolu Cumartesi Günü Panel Düzenliyor
Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlendi..
Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlendi..
“erenköy Direnişi Ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü”... Erenköy’de Tören Düzenlendi
“erenköy Direnişi Ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü”... Erenköy’de Tören Düzenlendi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim