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İskele Belediye Tiyatrosu “Kapı Çalıyor” oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor

İskele Belediyesi bünyesinde pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu (İBT), yeni yılda “Kapı Çalıyor” adlı oyunu sahneye koymaya hazırlanıyor.

04 Ocak 2022 Salı 12:07
İskele Belediye Tiyatrosu “Kapı Çalıyor” oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sami Yakar yönetmenliğindeki İBT ekibi, yeni oyunla güldürürken, düşündürecek. “Kapı Çalıyor” adlı tek perdelik kara komedi dalındaki oyunla birçok soruna gönderme yapılacak.

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Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan oyunda; eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet, hukuksuz yargılamalar, şiddet, işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok konu masaya yatırılıyor.

Mevcut sorunlara dikkat çekmeyi de amaçlayan oyunda 26 farklı karakter yer alıyor. İBT kadrosundan, aralarında İskele Belediye personeli olan Ebru Kırmızı ve Bilal Dericioğlu’nun yanı sıra Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç, Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat, Merve Çubuk ve Mertcan Çokaçar aynı sahneyi paylaşıyor.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 13:06
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