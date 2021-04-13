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İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu TBB heyetini kabul etti

skele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu bir dizi temas için ülkeye gelen Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti’ni (TBB) dün kabul etti. 

13 Nisan 2021 Salı 14:15
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu TBB heyetini kabul etti
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İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de gezerek, Kültür Evi hakkında da bilgi aldı. 
Heyete K.T. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar,  Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım,  Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar eşlik etti. 


SADIKOĞLU: “ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ” 
Heyete İskele Belediyesi Kültür Evi’ni gezdiren Başkan Sadıkoğlu, Kültür Evi ile KKTC Tarihine ve kültürüne ışık tutmaya çalıştıklarını ifade etti. 

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Heyet, Kültür Evi’nin ardından çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantı öncesinde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Anavatan Türkiye ile birlikte her zaman omuz omuza her zaman etle tırnak gibi olduklarını anımsatarak, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınını da yine birlikte üstesinden geleceklerini ifade etti. 
Gönderilen aşılar sayesinde, ülke nüfusunun önemli bir bölümünün aşılandığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, TBB Heyetine başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu. 
Yaklaşık 12 yıldır belediyeciliğe gönül verdiğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, doğup büyüdüğü yerde halka hizmet vermekten gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Sadıkoğlu ayrıca heyeti İskele’de, İskele Belediyesi için önemli bir yere sahip Kültür Evi’nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da ifade etti. 
 

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Son Güncelleme: 13.04.2021 14:35
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