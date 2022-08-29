İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mesajında İstiklal Marşı’nda yer alan “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” ifadelerine yer veren Sadıkoğlu, Türk milletinin kahramanlık destanı olarak nitelediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaktan duyduğu huzur ve gururu dile getirdi.

Türk ordusu tarafından kazanılan 30 Ağustos zaferinin ilham kaynağı olduğu 20 Temmuz Barış Harekatı’nda Kıbrıslı Türklerin de aynı duyguları yaşadığını kaydeden Sadıkoğlu, mesajında “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bize armağan eden İstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarını; minnet ve şükranla anıyor, Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.