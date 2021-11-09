İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu 10 Kasım mesajı yayınladı

Sadıkoğlu yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Açtığı yolda, gösterdiği hedefte hiç durmadan yürümeye ant içmiş bir nesil olarak, Ulu Önderimizi saygı ve minnetle anmaya da devam edeceğiz. Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece bir milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirmeyi başarabilen yegâne bir kişilik olan Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçıl kimliği, reformları ve siyasetteki vizyonu ile dünyanın saygısını da kazanmayı başarmıştır. Bizler de ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıslı Türkler olarak, onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak adına, çalışmaya devam ediyoruz”