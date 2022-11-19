banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası
Polisten Girne'de dev operasyon!
Polisten Girne'de dev operasyon!
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler...
banner404

İskele Belediye Başkan Adayı Şenol İskele Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

19 Kasım 2022 Cumartesi 15:15
İskele Belediye Başkan Adayı Şenol İskele Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

İskele Belediyesi Başkan adayı olduğunu açıklayan  Dr. Mehmet Şenol, İskele Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, esnafla görüştü.

Şenol’un verdiği bilgiye göre, ziyarette, göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı. Şenol, bölgeye inşa etmeyi planladıkları “Uluslararası Fuar Alanı” ile bölgeyi kalkındırmak için önemli bir adım atacaklarına inanç belirtti.

Şenol, İskele’nin iklimiyle, doğasıyla ve çok kültürlü yapısıyla ülkenin "yükselen yıldızlarından" birisi olduğunu vurgulayarak, İskele bölgesini ticari hayat açısından canlandıracak adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Dr. Mehmet Şenol, “Bölgemizde gelişmekte olan yatırım iklimine uygun olarak İskele Uluslararası Fuar Alanı’nı inşa edecek ve hem yabancı yatırımcıların ilgisini kurumsallaştıracağız hem de İskele bölgesindeki sosyal ve kültürel etkinliklerin kullanılabileceği modern bir alanı bölgemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2022 19:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
345 araç sürücüsü rapor edildi, 35 araç trafikten men edildi
345 araç sürücüsü rapor edildi, 35 araç trafikten men edildi
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Sandık seçmen listeleri yarın asılıyor
Sandık seçmen listeleri yarın asılıyor
Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER Belgesel Gösterimine Katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER Belgesel Gösterimine Katıldı
Polisten Girne'de dev operasyon!
Polisten Girne'de dev operasyon!
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa Ve Heyetini Kabul Etti
Çavuşoğlu, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa Ve Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
GKK Sonbahar 2022 Celbi Acemi Erleri Törenle Ant İçti
GKK Sonbahar 2022 Celbi Acemi Erleri Törenle Ant İçti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim