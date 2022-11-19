İskele Belediye Başkan Adayı Şenol İskele Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

İskele Belediyesi Başkan adayı olduğunu açıklayan Dr. Mehmet Şenol, İskele Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, esnafla görüştü.

Şenol’un verdiği bilgiye göre, ziyarette, göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı. Şenol, bölgeye inşa etmeyi planladıkları “Uluslararası Fuar Alanı” ile bölgeyi kalkındırmak için önemli bir adım atacaklarına inanç belirtti.

Şenol, İskele’nin iklimiyle, doğasıyla ve çok kültürlü yapısıyla ülkenin "yükselen yıldızlarından" birisi olduğunu vurgulayarak, İskele bölgesini ticari hayat açısından canlandıracak adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Dr. Mehmet Şenol, “Bölgemizde gelişmekte olan yatırım iklimine uygun olarak İskele Uluslararası Fuar Alanı’nı inşa edecek ve hem yabancı yatırımcıların ilgisini kurumsallaştıracağız hem de İskele bölgesindeki sosyal ve kültürel etkinliklerin kullanılabileceği modern bir alanı bölgemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.