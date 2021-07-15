İskele bayrama hazır

Resmi olarak 20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’nda da pandemi kuralları göz ardı edilmeyecek. İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların kurbanlarının daha hijyenik koşullar altında kesilmesine olanak sağlayacak, uyulması gereken pandemi kurallarının da açıklandığı, İskele Belediyesi Mezbahası, bayramın birinci ve ikinci günü olan 20-21 Temmuz’da 08.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. 9 günlük bayram tatili süresince çöp toplama, defin ve su işleri birimi de kesintisiniz hizmet sunacak. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe her gün 08.00-23.00 saatleri arasında açık olurken, Makenzi Restoran ve İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda bulunan Piknik Restoran birinci gün kapalı diğer günler 08.00-23.00 saatleri arasında halka hizmet verecek. İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki rutin kontrollerini sürdürecek. Zabıta aynı zamanda on-call hizmet de verecek. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulan Lunapark da bayram süresince açık olacak. Her gün 14.00-23.30 saatleri arasında meraklılarını ağırlayacak Lunapark da pandemi kuralları da en üst seviyede tutulacak. İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

MEZBAHA 20 TEMMUZ VE 21 TEMMUZ’DA AÇIK OLACAK

İskele Belediyesi, Covid-19 salgını dolayısıyla, kurbanların daha sağlıklı bir ortamda kesilmesine olanak sağlamak için Mezbahadaki önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Kurban Bayramının 1. günü olan 20 Temmuz Salı ve 2. günü olan 21 Temmuz Çarşamba günü 08.00-15.00 saatleri arasında açık olacak Mezbahaya gelecek vatandaşların maskesiz girişlerine izin verilmeyecek. İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0548 810 11 62 numaralı telefondan Firuz Aykan’ı arayabilecek.

İSKELE BELEDİYE MEZBAHASINDA KURBAN KESECEK KİŞİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

· İskele Belediye Mezbahasında, hayvan kesimleri 20 - 21 Temmuz 2021 tarihlerinde 08.00 - 15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

· İskele Belediye Mezbahasında görev alacak hayvan kesim görevlisi kişilerin, sağlık karnelerini ve 72 saatlik negatif sonuçlu antijen test sonuçlarını Zabıta Memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir.

· İskele Belediye Mezbahasında et parçalama işlemi yapılmayacaktır.

· İskele Belediye Mezbahası içerisine kurbanı kesilecek yalnızca 1 kişi alınacak, içeriye alınan kişide de 72 saatlik negatif sonuçlu antijen testi aranacak.

· İskele Belediye Mezbahasına, hayvan kesim görevlisi dışında kimse hayvan kesimine girmeyecek.

· Kurbanlar, kurban sahiplerinin, Belediye Zabıta Memurundan alacağı sıra numaralarına göre görevliler tarafından kesilecektir.

PAYPOINT 7/24 HİZMET VERECEK

İskele Belediye binası önünde bulunan ve fatura ödemenin yanı sıra akıllı su sayaçlarına su yüklenmesine olanak sağlayan PayPoint 7/24 hizmet verecek.

TEMİZLİK, SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi; halka hizmet anlayışı çerçevesinde tatil günlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önlemlerini aldı. 20 Temmuz’da başlayacak bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek. Su akışında yaşanabilecek herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09’dan Sabri Kurukafa’ya, 0548 810 12 29 numaralı telefondan da Veli Çağakanlı’ya ulaşılabilecek. Rutin işleyişine devam edecek Defin İşleri için de 0548 810 11 26’dan Lütfi Köksal, Temizlik İşleri Birimi ve genel sorun bildirimi için ise bayram süresince 0548 810 11 05 numaralı telefondan Ustabaşı Cengiz Er’e ulaşılabilecek.

BABUTSA HER GÜN AÇIK, MAKENZİ VE PİKNİK RESTORAN 1. GÜN KAPALI OLACAK

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan büfe ve restoranda da tüm önlemler alındı. Buna göre bayram süresince Babutsa Büfe her gün 08.00-23.00 saatleri arasında açık olacak ancak yine Halk Plajı’nda bulunan Makenzi Restoran ise bayramın birinci günü olan 20 Temmuz’da kapalı, diğer günler 08.00-23.00 saatleri arasında açık, İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda bulunan Piknik Restoran da bayramın birinci günü olan 20 Temmuz’da kapalı olup, diğer tüm günler 16.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

LUNAPARK, 14.00-23.30 SAATLERİ ARASINDA HALK PLAJI’NDA

Bu arada yerli ve yabancı çok sayıda turistin akın ettiği İskele Belediyesi Halk Plajı, bayramda da tatilcilerin tercihi olacak. Pandemi kuralları çerçevesinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulu olan lunapark, bayram süresince de ziyaret edilebilecek. Çocukların aileleri ile birlikte keyifli bir bayram geçirmesine olanak sağlaması için pandemi kurallarının da en üst seviyeye çıkarıldığı lunaparkta, İskele Belediyesi tarafından kurulan stantta ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Ayrıca lunaparkta görevli personel de 18 Temmuz Pazar günü PCR Testlerini yapacak. Her gün 14.00-23.30 saatleri arasında açık olacak lunaparkta hijyen kurallarına da dikkat edilecek. Aksi bir durumla karşılaşılması durumunda ise Halk Plajı’nda devriye gezecek zabıta birimi tarafından lunapark hakkında işlem başlatılacak.

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki rutin kontrollerini sürdürecek. Zabıta aynı zamanda on-call hizmet de verecek. İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, hizmette olan Alo Zabıta, bayramda da aktif olacak. Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikayet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilecekler.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları:

Genel sorun bildirimi: 0548 810 11 77

Ustabaşı : 0548 810 11 05

Mezbaha : 0548 810 11 62

Su İşleri : 0548 810 11 09- 0548 810 12 29

Defin İşleri : 0548 810 11 26

Temizlik İşleri : 0548 810 11 05

Alo Zabıta : 0548 810 11 16