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İskele; Ardahan Seyir Tepesi’nden izlenebilecek

Ardahan Seyir Tepe Projesi, KEİ Ofisi’nden onay aldı..

20 Ağustos 2021 Cuma 12:59
İskele; Ardahan Seyir Tepesi’nden izlenebilecek

İskele Belediyesi’nin 2021 yılına ait 2 önemli projesinden olan Ardahan Seyir Tepe Projesi de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi tarafından onaylandı.

400 bin TL’ye mal olacak proje İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve KEİ Ofisi’nin ciddi katkıları ile hayat bulacak.

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İskele ve köylerinin cazibesini arttırmak için projeler geliştiren İskele Belediyesi’nin bu anlamda ortaya koyduğu 2021 yılına aile 2 projeden biri olan Ardahan Seyir Tepe Projesi tamamlandığında seyrine doyum olmaz İskele manzarası, konumu itibari ile özel bir yere sahip olan Ardahan’dan izlenebilecek.

İskele Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne sunulan ve onay alan bir diğer proje ise Ardahan Seyir Tepe Projesi. Konumuyla kıskandıran Ardahan Köyü, cazibe merkezi olmaya aday. Köyün girişinde bulunan alana yapılacak Seyir Tepe ile seyrine doyum olmaz bir İskele manzarası izlenebilecek. İskele ve köylerinde yaşayan halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin dinlenebilmeleri, kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlamak için tasarlanan ve yaklaşık 1500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Ardahan Seyir Tepe Projesi içerisinde; çardak, pergola, rekreasyon alanları, aydınlatma ve peyzaj işleri yer alacak. İlk etabında 100 metrelik bordür ve 147 metrelik parke ve mekanik malzeme serim işlerinin yapılacağı projede alanın kazılması, dolgu ve duvar yapımı da bulunuyor.

Ardahan Seyir Tepe Projesi tamamlandığında yalnızca İskele ve Ardahan’da yaşayan vatandaşlarımız değil, ada genelindeki vatandaşlarımız da İskele’nin seyrine doyum olmaz görüntüsünü buradan izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Seyir Tepesi
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