İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!

Müdürlükten yapılan açıklamada, pozitif vakanın çıkması nedeniyle, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerileri de dikkate alınarak, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nün tedbir amaçlı ikinci bir açıklamaya kadar çalışmalarına ara verdiği bildirildi.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’ne bağlı kaza şube amirliklerinin ise çalışmalarına devam edeceği kaydedilen açıklamada, “İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nde işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemleri için ikametlerine en yakın kaza şube amirliklerimize başvurmaları gerekmektedir” denildi.