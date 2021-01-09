Işın Karaca: "Ölüsüne sahip çıkamayan dirisine nasıl sahip çıkacak!"

Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türk sanatçı Işın Karaca, sosyal medya üzerinden, dün Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serpil Hancıoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Karaca, yakın bir arkadaşının babaannesi olan Hancıoğlu’nun vefat haberini alacaklarını bildikleri ancak umutlarını hiç yitirmediklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden Hancıoğlu’na başsağlığı dileyen ünlü müzisyen Karaca, “Tüm ailesine, evlatlarına, torunlarına, dost ve sevenlerine sabırlar diliyorum!” dedi.

Işın Karaca, Hancıoğlu’nun akşamüstü saat 17.00’de hayatını kaybettiğini ancak vefat haberinin aileden önce Kuzey Kıbrıs basınına düştüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Peki sayın Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkilileri neden gazeteye haber vermeden önce aileye haber vermeyi akıl etmiyor? Yemin ediyorum kafayı yememe ramak var! Yahu, gelmişi, geçmişi! Yaşadığı bütün hastalıklarını yazmışsınız da bu arada yaslı ailesine, anneniz vefat etti, başınız sağ olsun denilemiyor! Haberi okuyup arayan dostlardan öğreniyoruz Serpil teyzenin vefat ettiğini!”

Sağlık Bakanlığı’nın derhal bu konuyu ele alması gerektiğine de dikkat çeken Karaca, böyle bir hatanın kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Karaca, “Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine nasıl sahip çıkacak! Yazık vallahi yazık!” ifadelerini kullanarak Serpil Hancıoğlu’nun Koronavirüs nedeniyle hastanede yatmadığını, bir sürü başka hastalığı olduğunu aktararak, Koronavirüsü yattığı yoğun bakımda kaptığına vurgu yaparak “en acısı da bu zaten!” dedi.