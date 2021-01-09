Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

Işın Karaca: "Ölüsüne sahip çıkamayan dirisine nasıl sahip çıkacak!"

Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türk sanatçı Işın Karaca, dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yakın bir arkadaşının babaannesi olan Serpil Hancıoğlu’nun vefat haberinin, ilk önce aileye değil, basına duyurulduğunu savunarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkililerine tepki gösterdi. Karaca, “Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine nasıl sahip çıkacak! Yazık!” ifadelerini kullandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:31
Işın Karaca: "Ölüsüne sahip çıkamayan dirisine nasıl sahip çıkacak!"
banner337
banner351

Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türk sanatçı Işın Karaca, sosyal medya üzerinden, dün  Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serpil Hancıoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Karaca, yakın bir arkadaşının babaannesi olan Hancıoğlu’nun vefat haberini alacaklarını bildikleri ancak umutlarını hiç yitirmediklerini söyledi.

banner341
Sosyal medya üzerinden Hancıoğlu’na başsağlığı dileyen ünlü müzisyen Karaca, “Tüm ailesine, evlatlarına, torunlarına, dost ve sevenlerine sabırlar diliyorum!” dedi.

Işın Karaca, Hancıoğlu’nun akşamüstü saat 17.00’de hayatını kaybettiğini ancak vefat haberinin aileden önce Kuzey Kıbrıs basınına düştüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Peki sayın Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkilileri neden gazeteye haber vermeden önce aileye haber vermeyi akıl etmiyor? Yemin ediyorum kafayı yememe ramak var! Yahu, gelmişi, geçmişi! Yaşadığı bütün hastalıklarını yazmışsınız da bu arada yaslı ailesine, anneniz vefat etti, başınız sağ olsun denilemiyor! Haberi okuyup arayan dostlardan öğreniyoruz Serpil teyzenin vefat ettiğini!”

Sağlık Bakanlığı’nın derhal bu konuyu ele alması gerektiğine de dikkat çeken Karaca, böyle bir hatanın kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Karaca, “Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine nasıl sahip çıkacak! Yazık vallahi yazık!” ifadelerini kullanarak Serpil Hancıoğlu’nun Koronavirüs nedeniyle hastanede yatmadığını, bir sürü başka hastalığı olduğunu aktararak, Koronavirüsü yattığı yoğun bakımda kaptığına vurgu yaparak “en acısı da bu zaten!” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Işın KaracaSerpil HancıoğluDr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: “1 Nisan 2021’den itibaren turist almaya başlayabiliriz”
Saner: “1 Nisan 2021’den itibaren turist almaya başlayabiliriz”
Eda Uysal arabasına kavuştu
Eda Uysal arabasına kavuştu
Talihliler ödüllerine kavuştu
Talihliler ödüllerine kavuştu
Oğuz: “Canaltay’ın yeniden adaylığı parti bütünlüğü meselesi”
Oğuz: “Canaltay’ın yeniden adaylığı parti bütünlüğü meselesi”
Soyer: "Egoların peşine düşmek doğru değil"
Soyer: "Egoların peşine düşmek doğru değil"
Güney Kıbrıs'ta özel sektöre yeni destek
Güney Kıbrıs'ta özel sektöre yeni destek
Guterres’ten “Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması” talebi
Guterres’ten “Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması” talebi
Manavoğlu'nun reddedilen önerisi
Manavoğlu'nun reddedilen önerisi
Serdar Denktaş'tan öneri
Serdar Denktaş'tan öneri
Çobanoğlu ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Çobanoğlu ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim