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Işın Karaca'nın acı günü

Kıbrıslı sanatçı Işın Karaca'nın dedesi hayatını kaybetti.

Işın Karaca'nın acı günü

Kıbrıslı sanatçı Işın Karaca'nın dedesi hayatını kaybetti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
Işın Karaca'nın acı günü

Kıbrıslı sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Enver Dedem..
Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı...
Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz...
Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı...

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Bugün 12:40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu...
Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız..
Cenazemiz Cuma günü , 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık, (GAU)
Karaoğlanoğlu camisinde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecektir.
Mekanın cennet olsun dede...

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