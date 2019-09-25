Işın Karaca'nın acı günü

Kıbrıslı sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Enver Dedem..

Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı...

Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz...

Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı...



Bugün 12:40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu...Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız..Cenazemiz Cuma günü , 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık, (GAU)Karaoğlanoğlu camisinde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecektir.Mekanın cennet olsun dede...