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Işık Kitabevi’nin Düzenlediği Kitap Fuarı Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 25 Ağustos 19 (.): Işık Kitabevi’nin 32’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı yarın başlıyor.

Işık Kitabevi’nin Düzenlediği Kitap Fuarı Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 25 Ağustos 19 (.): Işık Kitabevi’nin 32’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı yarın başlıyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:11
Işık Kitabevi’nin Düzenlediği Kitap Fuarı Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 25 Ağustos 19 (.): Işık Kitabevi’nin 32’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı yarın başlıyor.

Teması “VazgeçME” olan fuar, her zamanki gibi panellere, söyleşilere, şiir dinletilerine de ev sahipliği yapacak. Gençlik Merkezi’nde yer alacak fuar 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Fuarın açılışı yarın akşam müzik dinletisi ve kokteyl ile yapılacak. 6 Eylül’deki kapanışta ise iki toplumlu şiir dinletisi olacak.  Fuarın açılış gecesinde Alpay Durduran’a Onur Ödülü, Tuncer Bağışkan ve Feriha Altıok’a Sanat – Edebiyat Hizmet Ödülü verilecek. Bağışkan ve Altıok okuyucuları için kitaplarını da imzalayacak.

Fuar, her gün 09.00 -13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak. 7 panel, 3 söyleşinin olduğu etkinlikte gençlere de söz hakkı verilecek. Etkinliklerin tümü saat 20.30’da başlayacak.

PROGRAMDA NELER VAR?

Işık Kitabevi 32. Kitap fuarı programı şöyle:

Yarın saat 20.30 – Açılış ve Kokteyl. Müzik, Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Fikrican Kayıkçı, Arda Gündüz.

Alpay Durduran’a Onur Ödülü, Tuncer Bağışkan, Feriha Altıok’a Sanat – Edebiyat Hizmet Ödülü verilecek. Bağışkan ve Altıok okuyucuları için kitaplarını da imzalayacak.

KAYIP KENTLER VE HAYALET ŞEHİRLER PANELİ

27 Ağustos Salı saat 20.30. “Kayıp Kentler ve Hayalet Şehirler” paneli. Moderatör Serkan Tansel. Konuşmacılar Mete Hatay, Merter Refikoğlu ve Gizem Caner.

28 Ağustos Çarşamba saat 20.30 (Türkiye’den Konuk Yazar) Mario Levi ile söyleşi. Moderatör Bulut Unvan.

EKONOMİ VE KIBRIS KONUSU DA KONUŞULACAK

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29 Ağustos Perşembe saat 20.30. “Planlı ya da Protokollü Ekonomi” paneli. Moderatör Yenal Süreç. Konuşmacılar Serdar Denktaş, Fehiman Eminer, Ferdi Sabit Soyer.

30 Ağustos Cuma saat 20.30. “Coğrafya Kader Midir? “Bölgeselleşen Kıbrıs” paneli. Moderatör Nur Köprülü, konuşmacılar Sait Akşit, Kutay Bektaşoğlu, Andonis Hacigiriyakos.

31 Ağustos Cumartesi saat 20.30. “Üretmekten VazgeçME” paneli. Moderatör Kani Kanol, konuşmacılar Hürrem Tulga, Mertkan Hamit, Ahmet Uzun.

“YOKSULLUK, SAVAŞ VE GÖÇ” PANELİ

1 Eylül Pazar saat 20.30  “Yoksulluk, Savaş ve Göç” paneli. Moderatör Ali Dayıoğlu, konuşmacılar Tözer Karafistan, Mine Yücel ve Faika Paşa.

KIBRIS’TA TÜRKÇE HİKÂYENİN SEYRİNİ KONUŞACAKLAR

2 Eylül Pazartesi saat 20.30. “Kıbrıs’ta Türkçe Hikâyenin Seyri” paneli. Düzenleyen Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği. Moderatör Fatoş Avcısoyu Ruso . Konuşmacılar Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Ahmet Yıkık.

GENÇLERE DE SÖZ VERİLECEK… ELE ALINACAK KONULARDAN BİR DİĞERİ DE DEMOKRASİ, SANDIK VE ÖTESİ

3 Eylül Salı saat 20.30. “Gençlik Formu: Umut Etmekten Vazgeçme”. Söyleşi. Moderatör Senalp Canlıbel. Düzenleyen Tabella.org

4 Eylül Çarşamba saat 20.30. “Demokrasi: Sandık ve Ötesi” paneli. Moderatör Öntaç Düzgün, konuşmacılar Asım Akansoy, Yonca Özdemir, Bülent Evre.

5 Eylül Perşembe saat 20.30 (Türkiye’den konuk gazeteci) Ümit Kıvanç “O Meslek Bunalımda; Hakikat Arayışına Devam” ile söyleşi. Moderatör Sinan Dirlik. Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği.

KAPANIŞTA İKİ TOPLUMLU ŞİİR DİNLETİSİ OLACAK

6 Eylül Cuma saat 20.30.  Şiir Gecesi. “Düşünce Özgürlüğü için “İki Toplumlu Şiir Gecesi”. Düzenleyen Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği.

(HA)

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