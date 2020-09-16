Işık: “akdeniz’de Barış Ve İstikrar Kktc’nin Tanınması İle Mümkün”

Lefkoşa, 16 Eylül 20 (.): Bağımsızlık İttifakı sözcüsü Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Rumların, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek sahibi ve uluslararası alanda tek kabul gören taraf olmasını eleştirerek, çözümün bizzat Birleşmiş Milletler ’in KKTC’yi tanıması olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık İttifakı sözcüsü Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıslı Rumlara artık güven duymadığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına sahip çıkmaktan başka seçeneği olmadığını vurguladı.



Işık, BM’ye çağrıda bulunarak, Akdeniz’de barış ve istikrarın KKTC’nin tanınması ile mümkün olacağını kaydetti.(TUĞ/ŞEB)