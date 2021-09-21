Işık'tan “Kıbrıs Türk halkının haklarını geriye götüren görüşmeciler yüce divan’da yargılansın“ çağrısı

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikoa Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a New York’ta BM’de “Kıbrıslı Türklerin 1960 Anayasası tahtında yasama, yürütme ve yargı erklerine geri dönmesi" şeklinde yaptığı öneri ile ilgili Rum, uzmanları, hukukçular ve akademisyenleri tarafından “Bugüne kadar sürdürülen müzakerelerin kazanımlarını tehlikeye atacağını” görüşünün belirtilmesinin Kıbrıs Türk halkının görüşmelerle “Federasyon” kamuflajı altında azınlık statüsüne getirilme hazırlığı olduğunu kaydetti.

Işık şöyle devam etti:

“1975 Viyana Nüfus Mübadelesi Anlaşması, 1977 ve 1979 Doruk Anlaşmaları ve BM kararlarına rağmen Rum yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 1960 Anayasası geri dönme teklifi 38 yıldır sonuç alınamayan ‘iki kesimli iki toplumlu federasyon anlaşmasının’ mümkün olmadığını resmen ve bizzat kabulünün ilanıdır. Rum yönetimi Başkanı Anastasiades’in sürdürülemeyen 1960 Anayasası geri dönme teklifi aynı zamanda Kıbrıs sorununda Derneğimizin ısrarla yıllardır vurguladığı ‘İki Devletli’ çözümden başka seçeneğin bulunmadığının teyidi olarak kayıtlara geçirilmelidir.”