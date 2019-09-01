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Işık Kitabevi Kitap Fuarı panel ve etkinliklerle devam ediyor

32. Işık Kitabevi Kitap Fuarı 2. haftasına giriyor. Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam fuarın gerçekleştirildiği Kızılbaş Kilisesi’nde (Gençlik Merkezi) Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından organize edilen Kıbrıs'ta Türkçe Hikâyenin Seyri isimli panel gerçekleştirilecek. 

Işık Kitabevi Kitap Fuarı panel ve etkinliklerle devam ediyor

32. Işık Kitabevi Kitap Fuarı 2. haftasına giriyor. Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam fuarın gerçekleştirildiği Kızılbaş Kilisesi’nde (Gençlik Merkezi) Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından organize edilen Kıbrıs'ta Türkçe Hikâyenin Seyri isimli panel gerçekleştirilecek. 

01 Eylül 2019 Pazar 11:23
Işık Kitabevi Kitap Fuarı panel ve etkinliklerle devam ediyor

32. Işık Kitabevi Kitap Fuarı 2. haftasına giriyor. Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam fuarın gerçekleştirildiği Kızılbaş Kilisesi’nde (Gençlik Merkezi) Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından organize edilen Kıbrıs'ta Türkçe Hikâyenin Seyri isimli panel gerçekleştirilecek. 

Fatoş Avcısoyu Ruso moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak; Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Ahmet Yıkık katılacak.
 
Fuardaki diğer etkinlikler şöyle;

“3 Eylül 2019 – Söyleşi: GENÇLİK FORMU: Umut Etmekten Vazgeçme - Saat: 20.30    Moderatör: Senalp Canlıbel (Düzenleyen: Tabella.org),          
 
4 Eylül 2019 – Panel: Demokrasi: Sandık ve Ötesi - Saat: 20.30  Moderatör: Öntaç Düzgün     Konuşmacılar: Asım Akansoy, Yonca Özdemir, Bülent Evre,

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 5 Eylül 2019 – Söyleşi: Ümit Kıvanç ‘O Meslek Bunalımda; Hakikat Arayışına Devam’ (Türkiye’den konuk) Saat: 20.30  Moderatör: Sinan Dirlik   (Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)
 
6 Eylül 2019 – ŞİİR GECESİ: Düşünce Özgürlüğü için ‘İki Toplumlu Şiir Gecesi’ Saat: 20.30    (Düzenleyen:  Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği).”


 

Son Güncelleme: 01.09.2019 14:39
Anahtar Kelimeler:
Işık Kitabevi Kitap Fuarı
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