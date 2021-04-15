Işık: “Kıbrıs’ta güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm iki devlet esasına dayalıdır”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs’ta güçlü, kalıcı, sürdürülebilir, halkların huzur, güven ve iyi ilişkiler içinde yaşayabileceği çözümün iki devlet esasına dayalı olduğunu kaydetti.

Işık, BM ve garantör ülkeler başta olmak üzere taraflara “Daha fazla zaman kaybetmeden Kıbrıs sorununa son verecek iradeyi gösterin” çağrısında bulundu.



Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı’nın “Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği kabul edilemez” yönünde bir açıklaması olduğunu, bunu kınadıklarını da belirtti.Işık, yazılı açıklamasında, “1963 Kanlı Noel’inde soykırım yapan, 58 yıldır 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah gücüyle gasp eden, nimetlerini tepe tepe kullanan, ev sahibine baskın çıkan açıkgöz hırsızlara Kıbrıslı Türklerin de bu topraklarda egemenlik hakkı olduğunu hatırlatırız” ifadelerini kullandı.