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Işık: “Kıbrıslı Rumların amacı Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmak”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Rumların tek amacının Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmak olduğunu iddia etti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:15
Işık: “Kıbrıslı Rumların amacı Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmak”
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KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Rumların tek amacının Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmak olduğunu iddia etti.
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının Yunanistan, İsrail, Mısır, Fransa, İngiltere ve Almanya ile donanma tatbikatlarını sürdüreceğini açıklamasının ise Kıbrıs’ta çözüm değil çatışma peşinde olduğunun kanıtı olduğunu savundu.

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Işık ayrıca, federasyon temelli bir anlaşmanın gündemden kaldırılması için Meclise çağrı yaptı.
 

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Son Güncelleme: 24.05.2021 17:27
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