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Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkı talep edilmeli”

25 Aralık 2020 Cuma 17:44
Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkı talep edilmeli”
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YILMAZ IŞIK: “KIBRIS TÜRK HALKI’NIN TAZMİNAT HAKKI TALEP EDİLMELİ”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “görüşme sürecini beklemeksizin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek taraflı silah zoru ile işgal eden Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’dan Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkını talep etmesi için” çağrı yaptı.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün, bugün tam 57 yıl önce Rum ve Yunan silahlı saldırılarına karşı var olma mücadelesinin bir umut ışığı gibi yükselen “Bayrak bayrak bayrak!” seslerinin Toroslarda yankılandığı Bayrak Radyosu’nun yayınları ile şaha kalktığını ve bir halkın ulaşabileceği en yüksek mertebe olan bağımsızlığa kavuştuğunu kaydetti.

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Yılmaz Işık, o gün Rumların Kanlı Noeli ile yaratılan Kıbrıs Sorununda bugüne kadar Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları arasında birlikte yaşamak için gerekli olan güvenin tesis edilemediğini belirtti.

Bu güvenin yaratılabilmesi için Kıbrıs Sorununda sorumlu olanın tespitinin yargı önünde karara bağlanması ve mağdur edilen tarafa tazminat ödenmesi gerektiğini ifade eden Hasan Yılmaz Işık, dernek olarak bunu anlaşmanın temel unsuru olarak gördüklerinin altını çizdi.

Yılmaz Işık, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığına rağmen Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlanması engellenememişse, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’ın görüşmelerden muratları Enosis emellerinde ve eylemlerinde Türkiye’nin tek engel olmasına son verilmesidir.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz IşıkCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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